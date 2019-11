Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 11 de noviembre de 2019, p. 6

Saúl Canelo Álvarez fue nombrado como mejor libra por libra por la revista estadunidense The Ring. Una denominación que hace para designar el boxeador más destacado en todas las divisiones, un privilegio que suelen gozar aquellos destinados a permanecer en la memoria.

La designación, sin embargo, no refleja la realidad para el mánager Ignacio Beristáin, responsable de más de dos decenas de campeones mundiales.

“Canelo no es el mejor libra por libra”, afirma el mánager; “hay varios que están por encima de su nivel; Canelo es un buen peleador a secas, no el fuera de serie que nos quieren hacer creer”.

Lo que hay detrás de esa designación –considera Beristáin–, es un gran trabajo de promoción y mercadeo. La pelea por sí misma ni siquiera atrajo la atención del mánager; en su lugar prefirió pasar esa noche viendo un partido de futbol.

Fue un combate que desde el principio me pareció indigno , comenta Beristáin; le ponen en charola de plata a los rivales; no quise verla porque no me gusta perder mi tiempo .

No es una opinión a destiempo, Beristáin desde que se anunció la pelea tuvo sus reservas. Admirador del estilo de boxeo que se practica en las ex repúblicas soviéticas, siempre consideró que Sergey Kovalev estaba muy lejos del nivel técnico que suelen tener los peleadores de aquella región.