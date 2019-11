De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de noviembre de 2019, p. 30

La Secretaría de Salud destacó que durante 10 años el impuesto aplicado a las bebidas azucaradas en México en 2014 podría generar un ahorro aproximado de 91.6 millones de dólares en el gasto para la atención de la salud y prevenir casi 240 mil casos de obesidad, más de 61 mil de diabetes, 4 mil eventos vasculares cerebrales, 2 mil 800 de enfermedad hipertensiva y más de 4 mil padecimientos isquémicos del corazón. De acuerdo con investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Universidad de Harvard en el artículo Cost-effectiveness of the sugar-sweetened beverage excise tax in Mexico, publicado esta semana en la revista Health Affairs, un modelo matemático traduce la disminución en compras y a reducción de masa corporal, prevalencia de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, diabetes, cáncer y el ahorro en la atención por estos padecimientos. Las bebidas azucaradas son la fuente principal de azúcares en la dieta mexicana y han contribuido al aumento de la obesidad. Muchas personas consumen más azúcar de lo recomendado a causa de las bebidas azucaradas, por lo que reducir su consumo se ha convertido en objetivo primordial en la lucha contra la epidemia de obesidad que afecta a niños y adultos.