De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de noviembre de 2019, p. a11

El homenaje discográfico de Sole Giménez rescata nombres de compositoras y de temas registrados en el cancionero popular de muchos países. Alma de blues, Cómo hemos cambiado, Mi pequeño tesoro y cortes populares por estos lares como La flor de la canela, Bésame mucho y Dos gardenias son piezas contenidas en este álbum, llamado, acertadamente, Mujeres de Música.

En este trabajo discográfico, Sole recrea no sólo el talento de creadoras de España –Rosana, Rozalén y Mari Trini–, sino también de autoras de otras latitudes, como Chabuca Granda, de Perú; Dona Ivonne Lara, de Brasil; Eladia Blázquez, de Argentina; Totó La Momposina, de Colombia; Violeta Parra, de Chile; Isolina Carrillo, de Cuba, así como Consuelo Velázquez, Rosalía León y Natalia Lafourcade, de México.