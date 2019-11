Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Sábado 9 de noviembre de 2019

El nadador Diego López no pierde el tiempo y sabe que cada día es vital para lo que planea conseguir el próximo año. Ni la felicidad que le embargó saberse ganador del Premio Nacional de Deportes 2019 le quitó el sueño y con más ahínco entre-nó ayer en doble sesión en la alberca del Centro Paralímpico Mexicano.

A las 7 de la mañana, el veracruzano estaba listo para ingresar al gimnasio y luego al agua en una instalación que adoptó como su segunda casa en la Ciudad Deportiva con la supervisión del entrenador Fernando Gutiérrez Vélez.

Un torbellino de emociones ha vivido Diego en las recientes semanas con reconocimientos en el Senado, el Premio Estatal del Deporte en Veracruz, la Universidad Anáhuac y el PND, el máximo galardón para un atleta paralímpico.

Será una buena historia para contarle a mis hijos , expresa el nadador de silla de ruedas, quien en un principio no daba crédito que se había ganado el premio que otorga el gobierno federal a lo más destacado del deporte nacional en sus diferentes modalidades.

“Me enteré de camino, iba con unos amigos para comernos unas paletas de hielo y de pronto me comenzaron a llamar de todos lados para decirme que si ya sabía que había ganado el Premio Nacional de Deportes. No lo daba como cierto y preferí esperar hasta que me llamó Ana (Guevara) e Israel (Benítez) para felicitarme.