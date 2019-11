Sin duda, estos temas no le hacen ningún bien al equipo, sabemos que hay una disputa, una lucha interna de algunos grupos de poder o cooperativistas con el consejo directivo de la empresa, y todo esto repercute y afecta al club. Es una bola de nieve que cada vez se hace más grande por la ausencia de logros y del campeonato. Ahora que el equipo está sumido en una escasez de resultados importantes, todo lo que ocurre en su entorno se maximiza .

Ante dicho panorama, Bueno reconoció que la problemática que existe en la directiva de la institución cementera sí es un asunto que distrae a los jugadores; no obstante, estimó que éstos deben ser capaces de sustraerse de los temas ajenos a la cancha, se supone que son profesionales y que pueden jugar bajo ciertas circunstancias .

Para llegar a la siguiente fase, La Máquina necesita ganar sus últimos dos partidos, ante Santos Laguna y Atlético de San Luis, así como diversas combinaciones de resultados. De no conseguir la clasificación, perdería la oportunidad de terminar con la racha de casi 22 años sin ganar el título de liga.

Sergio Bueno, ex técnico de Cruz Azul, consideró que los diversos problemas que ha enfrentado últimamente la directiva celeste, así como el reciente cambio de entrenador, tras la salida de Pedro Caixinha y la llegada de Robert Dante Siboldi, no deben ser pretexto para la mala racha que atraviesa el equipo, que ya cuenta con muy pocas posibilidades de avanzar a la liguilla del torneo Apertura 2019.

Asimismo, advirtió que en muchas ocasiones, este tipo de problemas se convierten en la coartada perfecta de los futbolistas, quienes argumentan no estar concentrados por situaciones extra cancha y así justifican su mal desempeño .

Apuntó que los jugadores “saben que están en un club que les cumple en todos los sentidos, así que en lo único que se tienen que enfocar es en prepararse bien, en mantenerse al margen de las problemáticas de la directiva y dedicarse exclusivamente a tener el mejor de los rendimientos.

No tendrían que decir que lo de afuera les perjudica, deben tener esa capacidad de mentalizarse y poder hacer su trabajo en el máximo nivel. En ese sentido, no hay pretexto alguno para que Cruz Azul no haya tenido buenos resultados .

Por otro lado, el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, aseguró este viernes que dicho organismo no se involucrará en la problemática de la directiva celeste.

“Nosotros no tenemos por qué intervenir en asuntos de particulares. En la liga tenemos bien registrados los directivos de Cruz Azul, tenemos identificados con documentos los que tienen poderes para dar instrucciones respecto al club y en tanto no llegue un documento oficial que nos haga sustituir lo que tenemos, todo se queda como está.