Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 9 de noviembre de 2019, p. 30

El comité coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México podría dar seguimiento a la investigación que realice la Contraloría Interna del Congreso local sobre presuntos actos de corrupción en el proceso de licitación de uniformes y calzado para personal de base que denunció el presidente del Comité de Administración, Rigoberto Salgado Vázquez, de Morena.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Carlos Alonso Castillo Pérez, explicó que esto daría mayor certidumbre a la investigación al permitir la definición de algunas recomendaciones de dicha instancia, recientemente instalada, para prevenir posibles actos negativos en los procesos de licitación que realice el Legislativo.

Al ser entrevistado, explicó que el encargado de despacho del Órgano de Control Interno del Congreso, Rodolfo Hurtado Salazar, es uno de los nueve integrantes del Comité Coordinador del Sistema.

Señaló que el hecho de que la Contraloría no cuente con un titular, que tiene desde hace meses a Hurtado como encargado –quien llegó a ocupar en la última Legislatura de la extinta Asamblea una jefatura de unidad departamental de auditoría financiera con una licenciatura trunca en comunicación–, no tendría por qué generar dudas sobre la investigación que se realice. No obstante, consideró conveniente que se designe pronto al titular, que debe ser aprobado por el Congreso a partir de una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.