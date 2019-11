Elio Henríquez

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La cineasta tzotzil María Sojob afirmó a La Jornada: no éramos conscientes de ser indígenas hasta que salimos de la comunidad; llegamos a la ciudad y nos lo dijeron .

Escrita a partir de la historia que le contó su abuelo materno, Manuel Martínez, su ópera prima Tote-Abuelo tuvo buena acogida en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia. Habla un poco de toda la etapa en que nuestros padres sufrieron discriminación por no hablar bien español, de la ruptura cultural, lingüística. Muchos jóvenes de mi generación, hijos de padres precursores en educación indígena no hablan la lengua, pues no se las transmitieron para que no fueran discriminados , señaló.

Nuestros padres y abuelos eran castigados cuando hablaban la lengua originaria , agregó. Explicó que el documental es bastante autobiográfico y personal, ya que hace una reflexión sobre las formas afectivas que se viven en el contexto tzotzil o familiar .

Tote-Abuelo ganó el premio Ambulante y será exhibido en la gira nacional de documentales 2020. También recibió el galardón que otorga la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión al mejor documental mexicano hecho por mujeres, consistente en una escultura hecha por una artista mexicana .

A Sojob desde niña le gustaron la radio y la fotografía; ahora está enfocada al video; estudió comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas y una maestría en Chile, en 2010. Es originaria de Chenalhó e hija de maestros de educación indígena. A los 12 años de edad fue enviada a San Cristóbal para cursar la secundaria y la preparatoria, y se enfrentó a la barrera del idioma.

Rupturas

En entrevista, Sojob explicó que la cinta cuenta una historia dolorosa, porque habla de rupturas, separaciones, desvinculación con lo comunitario y de las infancias tan duras que tuvieron sus antecesores.

Mi abuelo cuenta lo que vio de sus padres y abuelos. Relata que para entrar a San Cristóbal a vender los productos de la comunidad, la gente que estaba a cargo de permitir el acceso les pedía que trajeran una piedra, que debían cargar desde sus lugares de origen, además de frutas y verduras, que se los pagaban en lo que querían, no en lo que valían , expresó.