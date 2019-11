He cumplido con todos mis compromisos, como (lo he realizado) año con año , dice Jonathan, y asegura haber firmado la carta compromiso para seguir con los apoyos como becario del Fodepar.

Se me reconoció y no se me ha negado absolutamente nada hasta el momento , afirma uno de los pioneros de la disciplina en 27 metros.

Hago todo como se me ha pedido y sigo recibiendo mi beca. He seguido todo al pie de la letra y no me he visto afectado en ningún momento , refiere al ser cuestionado sobre la situación de Adriana Jiménez, a quien le retiraron los apoyos por infringir el reglamento y porque su deporte no es olímpico, a pesar de ser doble medallista en Campeonatos Mundiales de Natación.