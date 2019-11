Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 4 de noviembre de 2019, p. 6

París. Novak Djokovic venció a un nervioso Denis Shapovalov 6-3 y 6-4 para ganar su quinta final del Masters 1000 de París y acercarse a una del líder Rafael Nadal, que la víspera se retiró por una lesión en el abdomen.

El serbio nunca se vio apretado por el canadiense de 20 años en la ruta a su quinto título ATP del año –empatado con Dominic Thiem– y el 77 total para su colección, 16 de ellos de Grand Slam.

“Me he sentido cada vez mejor y con más confianza a lo largo del torneo. No he perdido un set, ha sido un supertorneo”, dijo Djokovic justo antes de recibir el trofeo de manos del ruso Marat Safin, triple ganador en la capital gala (2000, 2002, 2004).