Viernes 1º de noviembre de 2019, p. 7

Los Ángeles. Mientras la guerra del streaming alcanza niveles casi febriles y los espectadores son bombardeados desde todos los ángulos –Disney Plus tiene a Marvel y Star Wars; HBO Max cuenta con Juego de tronos y los superhéroes de DC– Apple TV Plus podría ser el improbable favorito de elegante genealogía.

Aunque Apple TV Plus cuenta con Oprah Winfrey y Steven Spiel-berg entre su primera ola de talentos, debuta hoy en más de 100 países con tan sólo un puñado de programas originales. Tampoco tiene un depósito de viejas series y franquicias cinematográficas que puedan atraer a televidentes nostálgicos y producir series derivadas, tal como The Mandalorian para Disney Plus y House of the Dragon, la precuela anunciada de Juego de tronos, para HBO Max.

Futuro optimista

Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, los ex presidentes de Sony Pictures Televisión a cargo del contenido de video de Apple, aseguran que se han mantenido impávidos ante las comparaciones y que ven con optimismo el futuro del servicio.

Estamos trabajando con algunas de las personas más talentosas con las que hayamos trabajado en el entretenimiento , señaló Van Amburg, y las ve a la altura del desafío de construir una empresa en general y en particular para la gigante de la tecnología. “Hay una expresión que usamos en todas partes en Apple: ‘Ven a Apple y haz el mejor trabajo de tu vida’. Eso es de hecho lo que le pedimos a todo el que llega aquí”.

Ser parte de un lanzamiento como éste es una gran oportunidad que genera mucha ansiedad, aseveró Kerry Ehrin, la showrunner de la serie de drama de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon The Morning Show.

Es una presión tremenda, pero uno no puede realmente vivir en ese espacio , explicó Ehrin. “Uno se vuelve loco porque comienza a crear pensando: ‘Oh, ¿está bien esto?, ¿funcionará?’, en lugar de crear lo que a uno le parece convincente y entretenido”.

Oferta para empezar

Aniston, que también es una de las productoras de la serie, calificó de refrescante y emocionante ser parte de algo que apenas está comenzando... Lo estamos construyendo juntos .

Además de The Morning Show, la oferta inicial del servicio incluye a Jason Momoa y Alfre Woodard en el drama futurista See; Hailee Steinfeld en Dickinson, una versión revisionista sobre la poetisa Emily Dickinson, y el documental sobre la vida salvaje The Elephant Queen.

Los próximos estrenos incluyen la reposición de Spielberg de Amazing Stories; una serie enfocada en libros y otros proyectos de Winfrey; el thriller sicológico Servant, de M. Night Shyamalan, y la serie The Banker, drama protagonizado por Anthony Mackie y Joe Morris.

Una suscripción cuesta 4.99 dólares mensuales hasta para seis miembros de una familia. Entre la competencia, Disney Plus (que se lanza el 12 de noviembre) cuesta 6.99 dólares al mes, HBO Max (mayo de 2020) 14.99 dólares y, de los servicios existentes, Hulu tiene un precio de 5.99 dólares y Netflix y Amazon Prime Video (incluida en una membresía anual a Amazon Prime por 119 dólares) 8.99 cada una al mes.

Quienes compren nuevos dispositivos de Apple, como un iPhone o una iPad, tendrán un año gratis de Apple TV Plus y está disponible un periodo de prueba de siete días sin costo alguno, incentivos que también ofrecen sus rivales. Para los nuevos servicios, las promociones gratis son claves para construir una base de suscriptores. Retenerlos es otro reto.