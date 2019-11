Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 1º de noviembre de 2019, p. a15

No hay más indignación para Adriana Jiménez que no le reconozcan lo que se ha ganado en las plataformas de 20 metros en Campeonatos Mundiales y Copas del Mundo con cuatro medallas que la respaldan en los clavados de altura, disciplina que ya no aparece en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), porque no es olímpico y no habrá apoyo económico, fue la versión que le dio hace dos semanas Israel Benítez, subdirector de calidad para el deporte en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La capitalina recibió la notificación de su baja y además se entera por un comunicado del organismo –el pasado miércoles– que su salida se debió por infringir el reglamento y obligaciones en la operación del Fodepar, como no informar por escrito contratos con patrocinadores celebrados con antelación y entregar una carta –el 26 de agosto– carente de sustento , sobre la preparación y resultados que ha tenido, sin cumplir con lo establecido.

Víctima de la corrupción

Ayer, la clavadista de 34 años de edad, acusó que hay intereses personales por afectarla y se considera víctima de la corrupción , como los casos que hay de varios deportistas por denunciar las irregularidades en la Conade que dirige Ana Guevara, por lo que se le hace injusto lo que está padeciendo, ya que nunca recibió la carta compromiso para firmarla y aún cuando lo solicitó, se la negaron, a ella y a su entrenador.