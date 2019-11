Mi pregunta fue: ¿Cómo llegaste a esa cantidad? ¿Cómo quieres que nosotros vayamos a la tribuna a pedir 5 mil 200 millones sin ver en qué te los vas gastar? Ni siquiera me pudiste decir en qué te gastaste mil 718, que fue lo que se otorgó para 2019: Ahorita hay mil millones más, 2 mil 783 millones de pesos. Tampoco hay un plan , cuestionó Vargas tras la reunión con los diputados, a la que por la Conade acudieron María Trinidad González, secretaria técnica, Abraham Martínez (finanzas), y como enlaces legislativos , Nancy García y Víctor González.

Prácticamente es aprobarles un presupuesto a ciegas, a un barril sin fondos, a un proyecto que consiste en la nada; literal, es una hoja en blanco, lo que estamos haciendo es aprobar un cheque en blanco , consideró Vargas al término de la reunión que había sido pospuesta en dos ocasiones, la primera por bloqueos en el Palacio Legislativo y la segunda por la Conade, y a la que no acudió la titular del órgano rector del deporte, Ana Guevara.

Érik Terrible Morales comentó que seguimos en pláticas; no hubo ninguna conclusión, ya que faltaba información .

El ex pugilista, tetracampeón mundial, lanzó a manera de promesa que no terminará su gestión en esta LXIV Legislatura sin haber logrado una verdadera justicia deportiva , que los deportistas cuenten con agencias estatales para hacer valer sus derechos establecidos en la Ley de Cultura Física y Deporte, no como ahora, que acuden a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, un ente solo facultado para emitir recomendaciones.

El Terrible dijo que además insistirá en que la Confederación Deportiva Mexicana, que fue desplazada del Sistema Nacional del Deporte hace dos sexenios, vuelva a integrarse, pues es importante el respeto a la normatividad de las federaciones.