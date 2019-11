No obstante, la alcaldía de Álvaro Obregón empezó la segunda etapa de supervisión y verificación de ferias para garantizar un espacio seguro para los vecinos que asisten a divertirse a estos lugares. Tras la revisión, los juegos mecánicos que se instalaban desde hace más de 10 años en la colonia Llano Redondo fueron suspendidos ante posibles riesgos.

La feria se ubicaba en una zona rocosa, donde hay cinco torres de alta tensión, lo que ponía en peligro a los asistentes. Además, se encontraron fallas en instalaciones eléctricas, colocación y estructuras de los juegos, así como materiales no aptos para su uso y de mala calidad.

Para evitar accidentes se determinó suspender temporalmente el servicio de esos juegos y solicitó a los encargados apegarse a las normas establecidas.

El director general de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo de la alcaldía, José Piña Mendieta, señaló que se respeta su actividad, pero apegada a los lineamientos marcados, que no impliquen peligro para los usuarios. Indicó que deberán atender las observaciones, lo cual no sólo será para dar un mejor servicio, sino también cumplir con un espacio de diversión seguro. No obstante, dijo que cuatro juegos quedaron inhabilitados y en otros se establecieron plazos para que cumplan su correcto y seguro funcionamiento.