Jaime Whaley

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2019, p. 8

Secuela de su primer espectáculo, Francisco Céspedes y Armando Manzanero se declaran prestos para Armando un Pancho 2 , hoy y mañana en el Lunario.

Sin descorrer mucho de lo que ocurrirá en la presentación que ya hace un par de semanas dieron en provincia, el compositor y el cantante sí anticiparon un poco del concierto, acompañados de Rosy Araujo, cantora folclórica, así como de Bety Girón intérprete veracruzana, ambas promovidas por Manzanero, así como Mariana, hija de Céspedes, quien se encargará del apoyo visual.

Se trata de formar un hilo arriba del escenario, que el público salga contento, que sea ágil la función, con canciones bonitas que todos quieren oír , señaló Céspedes en el sitio mismo de las presentaciones; en tanto, Manzanero agregó que no solamente se interpretarán temas de su autoría, sino también se incluirán a otros compositores mexicanos.