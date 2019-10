La historia de Café Tacvba no se había contado; la banda es reflejo perfecto de la cultura popular en latinoamérica , agregó Semenzato a La Jornada.

Los tacvbos anunciaron el lanzamiento de nuevo disco MTV Unplugged, el cual fue grabado en la sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en marzo pasado, con una sesión acústica que sigue al primer unplugged que hicieron en 1995, el cual tuvo un éxito inusual para una banda latina. Los festejos por tres décadas concluirán el 7 de diciembre en el Foro Sol.

Los primeros ensayos de Café Tacvba eran en la casa de mis padres, en la habitación que compartíamos Joselo y yo, que tenía una litera , contó Enrique Rangel quien junto con Rubén Albarrán y Emmanuel del Real, formaron el cuarteto oriundo de Ciudad Satélite, el 27 de mayo de 1989.

El nombre del grupo, narraron los músicos, pensamos que debía tener identidad y raíz muy mexicana, y el Café Tacvba (restaurante en el Centro Histórico) representaba muy bien lo que queríamos hacer. Nuestras recetas eran españolas con ingredientes locales. Nosotros no somos un grupo de rock .

Los intérpretes de Eres, Chilanga banda, Las batallas, entre otras de las 17 que forman su segundo MTV Unplugged, coincidieron en que no tuvieron conocimiento de si a José José le gustó su versión de Una mañana. Es una pena no haber tenido ese contacto, porque es de esos artistas que marcan más allá de una canción .