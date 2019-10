De la Redacción

Miércoles 30 de octubre de 2019, p. 7

Drácula fue filmada en español durante las noches, en los mismos sets donde por las mañanas trabajaban Tod Browning y Béla Lugosi en su versión en inglés. Era una época de transición, el cine mudo abandonaba las salas, por lo que no era extraño que los estudios produjeran al mismo tiempo distintas versiones de la misma cinta en otros idiomas.

Durante mucho tiempo se creyó que la versión en español del clásico de 1931 estaba perdida, hasta que en la década de los 70 se encontró una copia en la filmoteca de La Habana. Dirigida por George Melford y protagonizada por Carlos Villarías y la mexicana Lupita Tovar, Drácula en español destaca por sus ángulos y movimientos de cámara más movidos, así como un vestuario más atrevido.

Tras ser restaurada en los años 90, la cinta fue restrenada en 2009, durante el Festival de Cine de La Habana. Para la ocasión, Gary Lucas, ex integrante de Captain Beeiheart and The Magic Band, compuso nuevos sonidos y agregó una improvisación de guitarra en vivo.