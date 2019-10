L

a 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia ha refrendado lo que era ya una evidencia incuestionable. No sólo es la plataforma de promoción del trabajo nacional más importante en el país, sino también un estupendo escaparate del mejor cine de ficción y documental que se produce a nivel internacional. También es un foro público que analiza y cuestiona las contradicciones entre una industria nacional que conoce un auge inusitado y una buena proyección mundial, así como las políticas del régimen actual que, en materia cultural, no parecen reconocer cabalmente la urgencia de dar un respaldo más vigoroso, en el presupuesto y en una legislación proteccionista, al cine mexicano. La coartada de la defensa del libre comercio sólo ha facilitado, en los hechos, que la producción mexicana más prolífica en las últimas décadas deba verse eclipsada, y en rigor arrinconada, por la hegemonía del cine estadunidense en la cartelera comercial. De un gobierno progresista, y declaradamente antineoliberal, se esperaría poner finalmente freno razonable a esas políticas mercantilistas que por largo tiempo han invisibilizado la mejor producción.

El FICM ha sido, durante ya casi dos décadas, el mejor barómetro para calibrar la buena salud de este cine, y para difundir, así sea fugazmente, sus producciones más valiosas. El año pasado permitió dar cuenta de la relevancia del trabajo de ficción, y en particular de la presencia femenina (La camarista, El ombligo de Guie’dani, La caótica vida de Nada Kadic, Leona, Asfixia, Antes del olvido, Luciérnagas o Las niñas bien). Y aunque en la edición de este año la ficción tuvo títulos notables (Mano de obra, de David Zonana; Sanctorum, de Joshua Gil; Ya no estoy aquí, película ganadora del certamen, de Fernando Frías de la Parra; Esto no es Berlín, de Hari Sama, o Territorio, de Andrés Clariond Rangel), justo es reconocer que el cine documental tuvo presencia aún más sobresaliente, no sólo por la calidad de su factura y el profesionalismo en sus estrategias de investigación exhaustiva, sino por el grado de pertinencia al abordar los temas que más interesan e inquietan a los espectadores: el auge incontenible de la violencia en México; las redes de complicidad entre gobiernos, empresarios y delincuentes en el hasta hoy fallido combate al crimen organizado, y las respuestas comunitarias que en muchos lugares han rebasado con creces los esfuerzos titubeantes de muchas autoridades para garantizar la paz social.