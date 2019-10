“Hay muchos ingenieros que están asociados a cómo opera el piloto en tiempo real, no solamente en los pits sino a nivel internacional, hay ingenieros de distintas disciplinas que están vigilando en cada momento el funcionamiento del vehículo. Esta parte me parece que habría que aprovecharla más, no sólo el espectáculo deportivo, sino que también haya jóvenes que se involucren con este proceso de ingeniería y desarrollo tecnológico.”

La presencia de la Fórmula 1 para el Gran Premio México está garantizada hasta 2022 y a partir del próximo año ya no habrá recursos públicos destinados a su organización, pues todo se realizará a través de un fideicomiso privado integrado por los empresarios.