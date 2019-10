O

toño, la época más fuerte en la Ciudad de México en cuanto a festivales internacionales, vive su apogeo y está que arde. Así, en tercera edición, porque las guitarras siguen entusiasmando a muchos, a pesar del auge del hip hop, el reggaetón y demás ritmos atosigantes, vuelve el magnífico festival Hipnosis, una iniciativa independiente con selecto gusto musical, filoso para elegir elencos de perfil rock-stoner, psicodélico, prog-metal, kraut y garage. Como su nombre indica, se trata de música que atrae y atrapa, envuelve y adentra en un estado de flotación y desenfreno; un estilo que el tiempo no ha logrado desvanecer entre las preferencias sonoras del público actual.

Y este año se vuelan la barda con tres cabezas de cartel espectaculares: el combo leyenda inglés Stereolab, altamente influyente (nota exhaustiva en entrega pasada: https://bit.ly/2JkHEqU), que ya se había desbandado y reapareció a inicios de este año, para compartir en vivo sus inigualables sonidos espaciales plenos de pop retro 60s, lounge, sintetizadores análogos, kraut, jazz y demás magia; The Claypool Lennon Delirium: la reunión de dos titanes: el virtuoso y pacheco bajista líder de Primus, Les Claypool, al lado de Sean Lennon (hijo de John), quien en proyectos previos ha mostrado sus finas habilidades para crear texturas y paisajes lisérgicos. También: los atronadores californianos de Fu Manchu, que desde los años 90 le tupen macizo al stoner metal con toques de acidez psicotrópica.

Pero hay varias propuestas particulares más: de Inglaterra, como si mezclaran lo melodioso de los Beatles con la rudeza de Black Sabbath, la psicodelia negra de Uncle Acid & the Deadbeats. De Estados Unidos: suavidad psych-pop de Mild High Club; la melodía ácida, jazz y R&B de Crumb; el garage-punk psicodélico del cuarteto femenino The Darts. De Japón, el espeso psych-blues de Kikagayu Moyo. De Chile, la psicodelia sintética a lo Tame Impala de The Holydrug Couple. De México: el garage drone sucio de Tajak y el kraut sideral de Sei Still.

La cita es mañana en Las Caballerizas (domicilio conocido s/n, Av. San Francisco, en Dos Ríos, Huixquilucan); 12 del día a 2 de la mañana (horarios: https://bit.ly/2BIkpCV); $1500 y $2000 en WeGow: https://bit.ly/2BJvQKw. Detalles: www.hipnosismx.com.

Babasónicos + Porter. Jumbo. Alineal. Labo-ratorio Sonoro. Guadaloops. Molinette Cinema. Dj Hell.

Viernes 25. 1. Flor Amargo, la cantautora y pianista veracruzana que se ha vuelto un fenómeno en redes por su talento instrumental y audacia para armar happenings sonoros en la calle y el transporte público, presenta su repertorio mágico-melancólico-musical. Teatro Metropólitan (Independencia 90, Centro), 20 horas, desde $435. 2. Tardeada pop con Babasónicos (Argentina); de México la delicia de Porter y la tristeza de Bengala. Parque Naucalli (Periférico Norte s/n, Naucalpan); 20 horas, $450 a $700.