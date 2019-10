Aldo Anfossi

Viernes 25 de octubre de 2019, p. 27

Santiago. El gobierno chileno denunció ayer el golpe que está causando a su imagen internacional el alzamiento social disparado hace siete días en la capital y que se extendió a todo el país, sin atisbo de detenerse, y solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) el envío de observadores que constaten la situación de los derechos humanos, tras evidencias de que las fuerzas policiales y militares están cometiendo abusos sistemáticos.

El canciller Teodoro Ribera indicó que el presidente Sebastián Piñera se comunicaría directamente con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para solicitar la presencia de verificadores. Ribera negó que corran riesgo la realización, en Santiago, de dos grandes reuniones internacionales (APEC y COP25) previstas para noviembre y diciembre. Seguimos adelante con la planeación de las cumbres, pero lógicamente adecuándonos a las circunstancias , comentó.

Bachelet contestó en Twitter: “Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los #DerechosHumanos en #Chile. Parlamentarios y el gobierno han expresado su interés en recibir una misión de @UNHumanRights”.

A casi una semana de que comenzaron las protestas, el saldo es de 18 muertos, 376 heridos (173 por disparos) y 2 mil 128 detenidos.

El pedido se realizó luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció la presentación de querellas criminales por la muerte de cinco personas a manos de militares y de carabineros por impacto de bala, golpizas masivas y atropello con vehículo militar ocurridas en las ciudades de La Serena, Santiago, Coquimbo, Talcahuano y Curicó.

El director del INDH, Sergio Micco, encabezó una inspección a comisarías y hospitales para constatar el estado de los detenidos y heridos. El INDH ha registrado relatos de desnudamientos, torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en furgones, con mala ventilación y hacinadas durante horas .

Los ministros de Defensa y de Justicia, Alberto Espina y Hernán Larraín, respectivamente, en conferencia de prensa defendieron irrestrictamente y justificaron las actuaciones de los uniformados.

Pero hay testimonios impactantes de las vejaciones que han sufrido jóvenes en las comisarías. Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH, explicó que se han presentado 37 querellas y nueve recursos de amparo. Además de las cinco por homicidios, hay ocho por violencia sexual y 24 por apremios ilegítimos o torturas.

Hemos conocido también cinco casos de desnudamientos a mujeres y uno perpetrado contra un niño que se encontraba detenido junto con su tío. Tomamos conocimiento de casos de mujeres víctimas de amenazas de violación, una de militares, y otra de carabineros, que incluso les hicieron tocamientos , agregó.

Sin visos de solución

El conflicto social detonado en Chile continúa activo y en lo inmediato no se visualiza una salida, en parte porque la movilización no tiene rostros que la lideren, por lo tanto el gobierno no tiene interlocutores. Las multitudinarias marchas transcurren sin discursos, sólo consignas, cánticos y manifestaciones de diversidad cultural y social, expresiones de alegría y también de la ira que ha estallado. No hay banderas de partidos políticos, pero sí de los clubes de futbol o de colectivos sociales alternativos.