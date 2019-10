Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 25 de octubre de 2019, p. a15

Aunque conseguir el triunfo en el partido de este sábado ante Tigres es fundamental en sus aspiraciones para avanzar a la liguilla, el técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, aseguró que no renunciará a su forma de juego, la cual, confía en que le ayudará a su equipo a llegar a dicha fase.

Luego de 14 fechas disputadas en el torneo Apertura 2019, La Máquina se ubica en el sitio 14, muy lejos de puestos de liguilla, y suma sólo 16 puntos, por lo que para pelear por un boleto a la siguiente ronda está obligado a ganar las 12 unidades que estarán en juego en los cuatro partidos que le restan, donde sus rivales serán: Tigres, León, Santos Laguna y Atlético de San Luis.

Ante la urgencia de triunfos, el técnico uruguayo dejó en claro que no va a defender un resultado dejando de lado su estilo ofensivo.

“Me adapto a todo, pero no a triunfar como sea. Siempre trato de ganar mereciéndolo. Hemos recibido goles por errores puntuales que nos han costado puntos. No porque tengamos que ganar a como dé lugar vamos a buscar otra idea. Tratamos que siempre sea la misma, adaptarse a las circunstancias del rival, pero sin perder de vista lo que nosotros queremos usar.