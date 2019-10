Erendira Palma Hernández

Viernes 25 de octubre de 2019, p. a15

Las jugadoras de Veracruz esperan que después de que fue exhibido su caso por adeudos se voltee a ver a toda la Liga Mx femenil, porque las carencias están en todos los clubes, sabemos que por el salario ninguna mujer gana lo mismo que los hombres , dijo la delantera de Tiburones, Magaly Cortés.

Nuestra llamada de atención es un grito de auxilio para mejorar la liga, no para atacar a ningún club porque nosotras sólo queremos jugar , aclaró la futbolista.

Esto lo hacemos por las futuras generaciones, que vean que estamos aquí, que también le echamos ganas y que nos morimos en la cancha, ojalá que las jugadoras que vienen atrás tengan lo que nosotras carecimos .

Confirmó que al plantel femenil veracruzano se le deben un mes de sueldo que es de 3 mil 700 pesos por jugadora, al tiempo que negó la ausencia de atención médica y agua, como habían asegurado medios. Se han dicho muchas cosas y han habido información inadecuada, pero nosotras estamos enfocadas en jugar , afirmó.

Tal vez no estábamos tan alborotadas (exigiendo los salarios) como el equipo de hombres, porque un sueldo varonil no es lo mismo que uno femenil. A ellos les deben mucho dinero, pero el de nosotras no es un adeudo tan grande y hay clubes que les pagan menos a sus jugadoras que a nosotras y que están en otras situaciones más canijas.