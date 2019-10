La minera Gorrión, que desarrolla el proyecto Ixtaca en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, señaló que las manifestaciones en su contra son infundadas, que utilizará agua de lluvia en sus trabajos y que la Ley Minera no obliga a hacer una consulta previa en el otorgamiento de concesiones. En un comunicado, señaló que se trata de un proyecto de vanguardia que traerá oportunidades de desarrollo y bienestar a las poblaciones locales .

Aseveró que el río Apulco no forma parte del área de influencia del proyecto y que su integridad está garantizada. Indicó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la legalidad de los trabajos de barrenación que hace la empresa.

Se refirió a que la Comisión Nacional para los Derechos Indígenas, que funcionó hasta el sexenio pasado, confirmó que dentro del área de influencia del proyecto no hay comunidades indígenas, por lo que no se requiere hacer una consulta. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aún no emite la resolución sobre la manifestación de impacto ambiental que presentó la minera.