Antes nadie daba un peso por mí y ahora todos me están volteando a ver. Debo aprovechar el momento que es mío , expresa con seguridad el clavadista Kevin Berlín, quien admite que la medalla de oro que ganó en los Juegos Panamericanos de Lima me cambió la vida y no quiere defraudar a quienes confiaron en él, principalmente a su familia.

No deja pasar de lado que esos resultados se dieron en el momento indicado al tomar la decisión más difícil tras dejar el equipo de Ma Jin en Ciudad de México antes de competir en el Mundial de Gwangju para unirse con el grupo de Iván Bautista y cambiar la residencia a Guadalajara.

Ha sido la mejor decisión, estoy en un gran equipo y lo único que me queda es trabajar con un sueño que está a la vuelta de la esquina. Quiero llegar a Tokio física y mentalmente bien , comenta el veracruzano.

Tener de compañeros a los medallistas olímpicos Germán Sánchez y García motiva al ganador de bronce en una de las Series Mundiales de este año y sabe que de un momento a otro los tendrá de rivales en los próximos selectivos.