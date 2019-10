Agencias

Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2019, p. a12

París. No hubo sorpresas en las listas de nominados al Balon de Oro reveladas ayer por la revista France Football. Destacan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk en la rama varonil, mientras en la femenil figura la campeona mundial estadunidense Megan Rapinoe. Messi y Ronaldo, con cinco trofeos cada uno, están entre los 30 candidatos, y el capitán del Barcelona alberga esperanzas, ya que en septiembre –como Rapinoe– se llevó el galardón The Best de la FIFA. Entre los arqueros que podrían llevarse el trofeo Yashin están el brasileño del Liverpool, Alisson Becker, y el alemán del Barcelona, Marc-André Ter Stegen. El 2 diciembre se darán a conocer a los ganadores.