arlos Romero Deschamps es uno de los más depurados símbolos de la corrupción mexicana. No es el personaje de la tragedia nacional que más riqueza hubiera acumulado ni sus abusos son una excepción en los altos niveles de la política nacional. Pero su desfachatez y persistencia (superviviente de varios sexenios presidenciales, como muchos líderes sindicales del sistema) le han fijado en la percepción popular como una de las fichas más repudiables del tablero político tradicional.

Ahora parece haber entrado el citado dirigente sindical petrolero en el camino irreversible de la salida de escena, en una trama parecida a la que llevó a Eduardo Medina-Mora a dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación: expedientes judiciales relacionados con la corrupción estarían por empujarlo a la renuncia a la gerencia del gran negocio del sindicato petrolero que siempre estuvo plegado a los intereses de los poderes priístas y panistas.

Ayer, el propio Presidente de la República tocó el tema y dijo con un aire aparentemente informal que Romero Deschamps tendría que tomar una decisión personal en cuanto a seguir o no en la dirigencia de los trabajadores y, de esa manera, determinar desde cuál posición enfrentará las acusaciones que procesa la Fiscalía General de la República. Pero también consideró que en el caso de estas denuncias lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal . Habrá de verse si hay justicia suficiente en el tratamiento al dirigente caído en desgracia sexenal, con penalidades proporcionales al gran daño a la nación que él cometió de manera sistemática, o su suerte va aparejada a alguna forma de benevolencia al adversario que huye.

Ha de decirse que el faraónico líder sindical no tiene una adscripción grupal específica, así que no puede interpretarse el golpe judicial contra él como si fuera dirigido a una facción definida: Romero Deschamps formó parte del bando y la banda correspondiente a cada sexenio, de tal manera que su procesamiento judicial no debería ser interpretado como un golpe político al más reciente de sus aliados, Enrique Peña Nieto.