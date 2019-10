Agencias y Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de octubre de 2019, p. a12

Los jugadores del club Veracruz no tienen contratos, la mayoría hizo sólo acuerdos verbales con su administración, reveló ayer el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, a su regreso de un tercer diálogo con la plantilla jarocha. Ese sería el principal motivo por el que ningún jugador pudo presentar su queja por falta de pago ante la mesa que instaló en el puerto, los días lunes y martes, el titular de la comisión de controversias de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Víctor Garza.

No tienen una documentación que sustente, no hay forma que se haga efectiva la fianza. No es falta de voluntad de la Liga ni de la FMF, pero en tanto no se presenten los documentos que respalden los adeudos, no hay forma que se pueda pagar , admitió Bonilla, quien agregó que si los jugadores fueran ante la FIFA y el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) les dirán también que presenten la documentación correspondiente .

La semana anterior, Bonilla dijo que la Federación abriría sus arcas para saldar una parte de los salarios que dejó de pagar el dueño Fidel Kuri, pero ahora destacó que están imposibilitados. Queremos ayudar, pero ellos nos tienen que ayudar también para respaldar la salida de recursos (dinero). Ese es el gran problema , dijo en rueda de prensa ofrecida en el aeropuerto capitalino.

Enfatizó que consultó con fiscalistas, pero si no hay documento tajante que represente el adeudo, no hay forma. La situación radica en que tienen un contrato con la Federación y otro con la administración, por lo que estamos maniatados para poder ayudarlos . Reconoció que en 16 años es la primera vez que se topa con una situación así.