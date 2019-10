Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que bajo ninguna circunstancia se permitirá el abuso policial, al referir que será la SSC la que revise cómo ocurrieron los hechos; en tanto, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, dijo en entrevista por separado que se trataba de un asunto entre particulares.

Lo de Alfonso XII no nos corresponde; es una cosa entre particulares. Ya sabemos que muchas veces grupos delincuenciales toman un edificio . Y ante la insistencia acerca de qué grupo tenía el inmueble, respondió: “Alguien comentó que Los Claudios. No me consta”.