Cuando era una adolescente Avilés tomó camino hacia Los Ángeles, California, en los años 70, pero antes de irme ya estudiaba canto. Era consciente de que debía hacerlo para saber impostar la voz, el diafragma y respirar bien. A la fecha, sólo me he enfermado dos veces de la garganta; nunca me han operado ni he tenido nódulos. Sigo cantando en el mismo tono .

En esa época, lo más difícil fue que los medios de comunicación me aceptaran, sobre todo en radio y televisión; hubo quien pensaba que tocaba heavy metal, como sucedió con Raúl Velasco; creo que no tuvo educación musical para que considerara eso, o tal vez lo sentía muy agresivo .

A la par de la música, la intérprete de No huyas de mí se dedica a diseñar ropa y a lucirla. Ese es otro aspecto que la caracteriza: verse, lucirse y sentirse bien. Sexy es la palabra que le gusta a la cantante, que también ha sido camaleónica en lo relacionado con su look.

Entre los próximos proyectos de Kenny están realizar un documental, el cual comenzará a rodar en 2020, así como un nuevo EP, que sería su producción 16.

“Ese largometraje tratará sobre mi vida musical; claro abarcará la historia familiar y a todos los músicos que han pasado por Kenny, porque muchos ya son famosos. Bueno, te puedo nombrar infinidad; han pasado como 56.

Mi banda, en realidad, fue como una escuela para ellos. Édgar (Carrum) y yo llevamos 25 años juntos . El músico además de ser su marido, es el bajista, productor y compositor de la banda. Hemos hecho una buena mancuerna , aseguró Kenny.

Respecto de su excelente salud y el placer que siente de estar en su casa y mantenerse en forma, Avilés sostuvo: soy un ser humano feliz. Me cuido, me alimento bien, nunca me he drogado, porque no se me dio. No me gustó y no lo intenté. Alcohol, tomo poco. Eso sí, soy muy medida .

Tal vez, agregó la cantante, este cuidado se debe “a que cuando tenía como 18 años, pensaba: ‘a los 40 me quiero ver divina; imaginame a los 43, cuando hice Playboy, lo cual tampoco era mi sueño, sólo surgió, me pagaron chido y todo fue natural”.

La plática con la roquera transcurrió en su casa, entre una y otra de las actividades que goza hacer en su hogar, además del diseño y manufactura de su ropa Kenny Love, la cual vende en Instagram. Vivo en la fiesta, trabajamos en ella, pero lo que menos quiero son fiestas .

No obstante, el próximo año Kenny y los Eléctricos echarán la casa por la ventana para festejar 40 años en la escena musical, con grabaciones, documental y una serie de conciertos.