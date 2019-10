Agencias

Stuttgart. La estadunidense Simona Biles continúa agrandando su leyenda al ganar la medalla mundial 23 y conservar el título en salto de caballo en Stuttgart, donde la mexicana Alexa Moreno finalizó en sexto lugar con la mejor nota de su vida y no le alcanzó para repetir el podio con el bronce que ganó en Doha 2018.

Biles empató el récord de medallas del bielorruso Vitaly Scherbo y tendrá dos oportunidades de superarlas, este domingo, en las finales de viga y manos libres. Además, acumula 17 coronas mundiales y mejora su marca de oros.

Me parece impresionante. No era algo que tenía en mente al encarar la competición, porque siento es algo que me afectaría , dijo.

La gimnasta de 22 años y 1.42 de estatura revalidó la corona completando el aterrizaje de sus dos saltos, el Cheng y el Amanar, para una anotación de 15.399. Su compatriota Jade Carey se llevó la plata con 14.883, seguida de la británica Ellie Downie, 14.816.

Alexa Moreno, de México, terminó con un puntaje de 14.633, su mejor calificación de las anteriores cuatro finales de estos certámenes, luego de asegurar en las clasificatorias el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, junto con Daniel Corral, en el all around.

Biles dispuso de una oportunidad para obtener otra presea, pero no pudo repetir la actuación que le dio la plata en la edición de 2018 y quedó quinta en las barras asimétricas de lo que anticipa será el último Mundial en su carrera a la espera de la apoteosis en Tokio 2020 en la que se presentará como multimedallista olímpica.