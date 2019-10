El quinto título de Biles en la combinada, dos más que ninguna otra gimnasta mujer, fue ganado por 2,1 puntos, el mayor margen de sus victorias y similar al de su triunfo en los Olímpicos de Río 2016. En estos momentos estoy muy confiada en mi gimnasia, en mí y las actuaciones que tengo, así que probablemente estoy más segura hoy que en los Juegos Olímpicos , dijo la atleta que se había coronado en el all around en los mundiales de 2013, 2014, 2015 y 2018.

La menuda texana comenzó su concurso con un excelente salto recompensado con calificación de 15.233 y mantuvo el ritmo con las mejores cifras del concurso en tres de los cuatro aparatos.

Tengo la impresión de que no soy yo y a veces me pregunto cómo lo hago , confesó Biles. A veces, me gustaría poder salir de mi cuerpo para verme con mis propios ojos, porque tengo la impresión de que estoy loca. A veces me ocurre que veo los videos y me pregunto cómo hice eso , anotó la campeona.

Biles se convierte en la primera gimnasta quíntuple campeona del mundo en el concurso general. En categoría masculina, sólo un hombre, el japonés Kohei Uchimura, suma un título mundial más.

Con este nuevo éxito, su segundo oro en la competición tras el logrado por equipos el martes, Biles, quien ya es la gimnasta más laureada de la historia en la escena mundial, vislumbra el récord de medallas de Scherbo (23).