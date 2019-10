E

n tanto parte de la naturaleza humana –pruebas científicas demuestran que todos los hombres tenemos un parte femenina y todas las mujeres una masculina–, quizá no resulte exagerado pensar que la homosexualidad ha existido desde siempre, aunque su tratamiento social –no biológico ni fisiológico– haya sido distinto en diferentes épocas y culturas. Así, en la antigua Grecia y la Roma clásica la práctica homosexual no era para nada condenable, sino vista perfectamente natural. Aunque no lo dice abiertamente, Homero en La Iliada nos hace saber que el héroe Aquiles no entra a la batalla, sino hasta después que los troyanos matan a su amante Patroclo.

Y aunque en otros momentos y regiones la preferencia homosexual masculina y femenina tampoco ha sido motivo de grandes represalias, puede afirmarse que en nuestra civilización judeo-cristiana ha sido siempre condenada y no sólo para la vida terrenal, sino que quienes lo practican están destinados al fuego eterno.