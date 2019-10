Sostuvo que no es casual que el derecho humano al agua se establezca en el artículo cuarto constitucional, al igual que el derecho al medio ambiente, son temas que no se pueden ver de manera aislada.

Por su parte, Elena Burns, de la coordinadora Agua para Todos, planteó que se puede dar un paso más allá de la actual Ley de Aguas Nacionales, ya que se da más líquido para concesiones y no hay control de aguas residuales. No estamos en contra de reservas, no se puede concesionar toda el agua, levantar vedas es peligroso en este momento. La Conagua ahora no tiene facultades para limitar la entrega de concesiones. Las vedas, que se han violado, son una protección para no dar concesiones hasta que haya una ley que garantice el acceso equitativo y sustentable del agua .

Anaid Velasco Ramírez, del Cemda, planteó que se requiere agua para todos los usuarios, se debe sacar de los usos del agua, el ambiental. Los ecosistemas en Yucatán, por ejemplo, son específicos y se deben tomar en cuenta para dar concesiones y dar permisos de descarga. Pidió definir competencias en la vigilancia de Conagua y Profepa.