Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de octubre de 2019, p. 32

Mexicali, BC., Los cinco alcaldes electos el pasado 2 de junio, todos del partido Morena, rindieron protesta este martes y terminaron con la alternancia política entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) de las tres décadas recientes. Es la primera ocasión que no sólo una mujer, sino tres, son elegidas para un mandato constitucional al frente de alcaldías en el estado.

En los cinco ayuntamientos de Baja California, los alcaldes se comprometieron a gobernar con justicia social, aunque no definieron políticamente a sus gobiernos y sólo mencionaron algunas referencias hacia el nuevo régimen que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo la justicia social.

La excepción fue Araceli Brown, de Playas de Rosarito, quien definió un gobierno plural y abierto . Advirtió que gobernará sin venganzas y prometió denunciar ella misma a quien cometa cualquier acto de corrupción.