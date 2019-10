De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de octubre de 2019, p. 8

Desesperados y cansados, José Joel y Marysol Sosa, hijos del segundo matrimonio de José José, aseguraron ayer que lo único que quieren es ver el cuerpo de su padre.

Anoche, los hijos de Anel Noreña se reunieron con Sara Sosa en el consulado de México en Miami para intentar esclarecer la situación.

Por la tarde, acompañados por Laura Núñez, ex representante de El príncipe de la canción, ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron que desde el domingo en que llegaron a la ciudad estadunidense para velar a su padre no han visto sus restos ni conocen su paradero.

Contaron que la relación con su hermana menor está dañada desde hace más de dos años, debido al traslado del intérprete a Miami y la nula comunicación que con él. José Joel aseguró que su único interés es despedirse de su padre, como se merece, y cerrar el círculo.

Plantean posibilidad de muerte en un hospicio

Marysol Sosa, quien rompió en llanto cuando un reportero le planteó la posibilidad de que su padre hubiera terminado sus días en un hospicio, no en un hospital, como se dijo en un principio, además de querer verlo, insistió en conocer las condiciones y las causas por las que murió José José.

Según reportó Notimex, la compositora Lolita de la Colina señaló que ahí lo ayudan a morir en paz, tengo entendido que le inyectan Valium para sedarlo y que se vaya lo más tranquilo posible .

Ambos hijos destacaron que antes de dejar México, el médico que asistió a su papá les dijo que su recuperación estaba prácticamente asegurada, por lo que señalaron a Sara Sosa de haber actuado de manera irresponsable.

Asimismo José Joel y Marysol acusaron a Sarita, y a su madre, Sara Salazar, de estar tras el dinero generado por las regalías de las interpretaciones de El príncipe de la canción. Aclararon que no son tan elevadas, porque él no compuso los temas. Además, dijeron desconocer la existencia de un testamento, pero reiteraron que no están interesados en recibir nada.