Madrid . El Real Madrid se mide hoy al belga Brujas en la Liga de Campeones con la intención de dejar atrás la dura derrota 3-0 ante el París Saint Germain. En tanto, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no descarta utilizar al tridente formado por Joao Félix, Diego Costa y Álvaro Morata en su visita al Lokomotiv de Moscú, aunque no confirmó si jugará el mexicano Héctor Herrera.

El equipo belga Brujas, que ocupa el segundo puesto de la llave tras su empate con el Galatasaray, llega al Santiago Bernabéu invicto. "Es un gran partido. Todo jugador quiere disputar algo así. Marcar en el Santiago Bernabéu es un sueño. Iremos a intentar conseguir un buen resultado. El Real perdió su primer partido en París y todo es posible", aseguró el senegalés Mbaye Diagne.

Para el Cholo Simeone, estratega del Atlético de Madrid, existe la opción de armar su ataque con Costa y Morata, dijo este lunes en rueda de prensa. Vamos a ver como se mueven hoy y decidiremos si juegan los dos juntos o sólo uno acompañando a Joao Félix, expuso el técnico rojiblanco.

Señaló que una dupla en la media integrada por el mexicano Héctor Herrera y Thomas “es una posibilidad que tenemos... La que menos veo es Koke-Herrera. Ahora veo a otros que lo están haciendo muy bien, Herrera lo hizo muy bien, hay una competencia alta. Thomas está creciendo muchísimo, Koke y Saúl conocen todo… pero tengo que decidir por lo que creo que será mejor”.