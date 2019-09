El entrenador del equipo merengue, Zinédine Zidane, afirmó que están "preparados para hacer un buen partido" y tienen claro que tendrán que meter muchas más cosas además de intensidad y no tendrá "nada que ver” con el de la pretemporada en el que salieron goleados de forma sonrojante.

El mexicano Diego Lainez tuvo de nueva cuenta la oportunidad de jugar, al entrar al terreno de juego al minuto 79 por Joaquín, pero su actuación no fue suficiente para reducir la desventaja que sufrió su equipo.

▲ El mediocampista tricolor Héctor Herrera poco a poco comienza a ganarse la confianza del técnico Diego Simeone para entrar al cuadro titular del Atlético de Madrid. Foto @atleti

Nosotros nos preparamos para hacer un buen partido y no pensamos en el resultado , aseguró. Al francés tampoco le interesa que puedan llegar en un mejor momento anímico por estar en la cima. Lo que me interesa es el partido , aseveró. En cuanto a sus jugadores, sabe que Eden Hazard va a responder en el clásico, aunque no olvida que todo el mundo espera más del belga.

Por el Atlético de Madrid, el técnico Diego Simeone señaló que el encuentro con los merengues será cerrado como todos y se decidirá por detalles . El argentino elogió al plantel adversario al apuntar que tiene buenos jugadores como Gareth Bale, el francés Karim Benzema y el belga Eden Hazard.

Sobre la baja del delantero Álvaro Morata, quien está suspendido, reveló que el club ya trabaja en la apelación para tratar de retirar el castigo, pero estamos listos para jugar sin él .

El mexicano Héctor Herrera, quien vive su primera temporada con los colchoneros, fue convocado por Simeone para encarar al acérrimo rival de la capital española.

En tanto, el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que desconoce cuánto tiempo puede estar de baja Lionel Messi, quien sufrió una lesión muscular el martes en el partido contra el Villarreal.