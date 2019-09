Por otro lado, el estratega español reconoció que es alarmante la falta de gol de los felinos, sobre todo en su propia cancha, donde no logran concretar todas las oportunidades que generan.

Es algo que me preocupa y ocupa desde la primera jornada. Como locales es cuando más producimos, pero no se ve reflejado en el acierto y es algo que buscamos. Entendemos que pasa mucho más por la ansiedad, el deseo de meter el gol, por precipitarse y no por la falta de calidad, y es donde pretendemos que estén más concentrados en el remate final , señaló.

Sobre Santos Laguna, líder del torneo y al cual recibirán este domingo en el estadio Olímpico Universitario dentro de la jornada 12, Míchel admitió que será un rival complicado que en la delantera cuenta con jugado-res de mucha calidad.