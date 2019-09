Agencias

Viernes 27 de septiembre de 2019, p. a14

Toluca. Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, aseguró que las puertas siguen abiertas para que los clubes mexicanos regresen a la Copa Libertadores, además señaló que es complicado ayudar a los jugadores del Veracruz, pues no han manifestado que todavía les adeudan sus salarios.

Luego de la presentación del balón rosa y azul que se utilizará en el presente torneo Apertura 2019, en el contexto de la campaña para prevenir el cáncer de mama y próstata, el directivo habló de diversos temas, entre ellos, el posible regreso de equipos mexicanos al torneo de clubes más importante del continente.

Reveló que la próxima semana podría reunirse con el titular de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, y dar un paso más para confirmar el regreso al certamen.

Las pláticas siguen presentes, probablemente la próxima semana podamos coincidir en FIFA y continuar con ellas, no se han cerrado, siguen abiertas , detalló.

Sobre la situación del Veracruz, donde al parecer todavía hay jugadores que no han recibido su pago desde hace algunas quincenas, Bonilla comentó que no puede hacer nada al respecto si los mismos futbolistas no se manifiestan.