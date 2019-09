El Flaco no dirigía en la primera división desde mayo del año pasado, luego de una mala experiencia con Querétaro, que lo cesó por malos resultados. Toma la dirección técnica de un equipo que perdió el martes 4-2 ante Pachuca en casa. Fue su segundo revés consecutivo para una magra cosecha de 11 puntos en 11 fechas, ubicándose en el puesto 15 entre los 19 cuadros del torneo Apertura 2019.

Fernando Tena llega a Chivas ilusionado y con la misión de hacer cosas importantes, la primera es alejarse el descenso.

A diferencia de Boy, Tena presume un palmarés en el que además de la medalla de oro en Londres 2012, tiene títulos de Liga, con Cruz Azul en el Invierno 97, y con Morelia en el Invierno 2000. Con América alcanzó la final del Apertura 2007, pero la perdió ante Pachuca. Con Cruz Azul también ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2014.

Desde que se coronó en el Clausura 2018, bajo la dirección del argentino Matías Almeyda, Chivas despidió al paraguayo José Cardozo y ahora a Boy, quienes no pudieron regresar al equipo a los primeros planos. Tiene 12 campeonatos y es el segundo equipo más laureado del país detrás del América, pero acumula una racha de cuatro torneos sin poder clasificarse a la liguilla por el título.

Tena llegó a Verde Valle con la nostalgia del equipo para el que jugó tres campeonatos hace tres décadas, y en entrevista para las redes sociales de Chivas, no ocultó su emoción: Cuando me dijeron la posibilidad de dirigir a Chivas casi doy dos maromas en el aire y eso que era posibilidad, ahora que se concreta y tenemos la ilusión, gran plantel, gente que apoya e impulsa, un club que respalda, pues debo tener ilusión y optimismo de hacer cosas importantes , dijo.