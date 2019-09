David Brooks

Martes 24 de septiembre de 2019, p. 22

Nueva York. Tres días después de que los jóvenes encabezaron la movilización mundial por el cambio climático más grande de la historia, los adultos acudieron a la Cumbre sobre Acción Climática realizada ayer en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para intentar –o aparentar– rendir cuentas y ofrecer compromisos concretos para frenar el calentamiento global.

Los jóvenes observaban y estaban de acuerdo con las palabras de una de las voceras de su movimiento, Greta Thundberg, quien por la mañana había afirmado ante los congregados en la cumbre: ustedes no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son .

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, insistió en que esta cumbre no era para palabras, sino para acciones. Al inicio del día declaró: no es una cumbre de pláticas, ya hemos hablado suficiente; no es una cumbre de negociaciones, porque no se puede negociar con la naturaleza, esta es una cumbre de acciones sobre el clima .

Al subrayar que hay nuevo ímpetu y que aún no es demasiado tarde para superar esta crisis, Guterres resaltó que aunque es duro avanzar, el costo más grande es no hacer nada . Indicó que aunque él no verá las consecuencias que se pronostican para finales de este siglo si no hay un cambio, sus nietas sí, y por lo tanto concluyó: rehúso ser un cómplice en la destrucción de su único hogar , y apremió a los participantes a emprender las acciones audaces que sean necesarias.

Se recordó que según las investigaciones de la ONU presentadas aquí, el avance del cambio climático es más acelerado de lo esperado con el registro de los últimos cinco años como los más calurosos jamás registrados, y el Grupo de los 20 –las economías más grandes– responsables de 80 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, aún no están haciendo lo necesario para transformarse ante un futuro cada vez más ominoso.

Al final de la cumbre, unos 66 países y más de 100 ciudades se comprometieron a lograr cero emisiones netas de carbono para 2050, y filántropos como Bill Gates y Michael Bloomberg, junto con ejecutivos de empresas de diversos sectores, anunciaron todo tipo de medidas aparentemente impresionantes, incluidas nuevas colaboraciones entre gobiernos, sector privado y científicos.

Pero faltaron nuevos compromisos y la participación de dos tercios del total de los 193 estados miembros de la ONU en esta cumbre Los dos países que más generan emisiones de dióxido de carbono no ofrecieron nada: China no anunció nuevas medidas y Estados Unidos ni tomó el micrófono. Sin embargo, el representante chino señaló que su país sí cumplirá con sus obligaciones pactadas en el Acuerdo de París, mientras otros –y aquí se entendió que se refería a Washington– no lo harán.

Fue notable la ausencia en el podio de varios países latinoamericanos como México, Brasil y Argentina (hablaron los presidentes de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Ecuador).