▲ En Inside Out, la actriz también revela detalles de su ruptura con Ashton Kutcher. Foto tomada de su Facebook

De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019, p. a10

La actriz estadunidense Demi Moore reveló que fue violada por un hombre que pagó 500 dólares a su madre cuando ella tenía 15 años. La declaración aparece en el libro de memorias Inside Out, material escrito por la protagonista de Ghost.