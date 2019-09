Agencias

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019, p. a14

Milán. Lionel Messi recibió el premio de la FIFA al mejor futbolista del año; es la sexta vez que el delantero del Barcelona obtiene el galardón y acumula uno más que el portugués Cristiano Ronaldo, quien junto con el holandés Virgil van Dijk completaba la terna finalista.

Por su parte, la delantera Megan Rapinoe cumplió con los pronósticos al alzar el premio a la mejor futbolista. Rapinoe, que con la selección de Estados Unidos ganó la Copa del Mundo en julio, disputaba el cetro con su compatriota Alex Morgan y con la británica Lucy Bronze.

Durante cinco años, los premios de la FIFA se unificaron con el Balón de Oro otorgado por la revista France Football. A partir de una separación en 2016, la FIFA comenzó a entregar por su cuenta los galardones, rebautizados como The Best, por lo que, en sentido estricto, este es el primer galardón The Best que recibe Messi.

Es un premio que no tengo, es la primera vez, así que está bien poder tenerlo. Digo siempre que cuando se consiguen los premios colectivos vienen los premios individuales. Generalmente, cuando se ganan cosas importantes, jugadores de ese equipo entran en los premios , sostuvo.

No obstante, por ahora el equipo catalán vive un mal momento, el peor inicio en 25 años, por lo que Leo urgió: Tenemos que reaccionar ya, no hay más tiempo para nada , y se dijo convencido de que van a mejorar y seguir creciendo .

Aseguró que se va recuperando poco a poco de su lesión. “Hacía mucho tiempo que estaba parado, por el tema de las vacaciones y de la lesión, más de dos meses. El otro día me sentía todavía cansado, pesado, con falta de chispa y de ritmo, y normalmente esto se va solucionando con los partidos y los minutos.