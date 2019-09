El músico apuntó que, cuando preguntaron a Gelb por qué la Met no tomaba medidas o realizaba su propia investigación, respondió que no considera creíbles las acusaciones contra Domingo y señaló que el cantante no tenía un puesto administrativo en la Met.

Algunos empleados se mostraron visiblemente molestos, dijo el músico, y al menos uno externó a Gelb: ‘‘Esto es justo el motivo por el cual las mujeres no dicen nada”. Sin embargo, una integrante del coro apoyó la postura de la Met, señaló.

Tres importantes compañías estadunidenses –la Philadelphia Orchestra, la San Francisco Ópera y la Dallas Ópera– cancelaron las próximas presentaciones de Domingo después de publicarse el reportaje de Ap.

No se ha cancelado ninguna de las próximas presentaciones del tenor en Europa, donde tiene una agenda ocupada para los próximos meses en Suiza, Rusia, Austria, Alemania, España, Italia y Polonia.