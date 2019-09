▲ Hace unos días, el ex árbitro Paul Delgadillo admitió que no marcó una falta de Aquivaldo Mosquera en el primer gol de América durante la final del torneo Clausura de 2013 frente a Cruz Azul. Foto Jam Media

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 21 de septiembre de 2019, p. a10

Miguel Herrera, técnico del club América, estalló en contra del ex árbitro Paul Delgadillo, a quien llamó tarado e idiota , luego de que hace unos días admitió que no marcó una falta de Aquivaldo Mosquera en el primer gol de las Águilas en la final del torneo Clausura 2013 ante Cruz Azul, por lo que la anotación no debió haber contado.

“Siempre a toro pasado sale un tarado a decir estupideces, y no puedo decirlo de otra forma, si me lo encontrara en la calle le diría: ‘eres un idiota, porque me expulsaste a un jugador al minuto 10 sin tener que sacarlo y ahora sales a decir que me ayudaste en una final’.

“¿Por qué no salen los árbitros que nos han afectado en otras finales y dicen ‘yo los perjudiqué’? Es un tarado, sabiendo que con el América puede volver a poner su nombre ahí, sale a decir estupideces, y sí quería trabajar en el arbitraje pues ya se cerró las puertas, porque si él reconoce que ayudó a un equipo, entonces, ¿qué confiabilidad le puedes dar a un tipo así?, cero confianza o cero pantalones para tomar las decisiones dentro del partido.

A seis años de eso no puedes salir a decir una estupidez de ese tamaño, de lo contrario, ¡qué pobre calidad humana tienes cabrón! Que analice todo su partido, no una jugada, su actuación dejó mucho que desear no nada más en ese encuentro, sino en toda su carrera , expresó el Piojo ayer en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Coapa.

Asimismo, pidió a los jugadores celestes Jesús Corona y Gerardo Flores, quienes también reaccionaron en contra de Delgadillo e insinuaron que probablemente tenía un arreglo económico para ayudar a las Águilas, no dejarse llevar por dichos comentarios.