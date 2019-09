La desobediencia de Marte empezó a gestarse hace varias décadas: “Durante una estancia en Berlín Oriental en 1983, encontré en la embajada de México el libro Los sonámbulos (1959), de Arthur Koestler. Es la historia intelectual de la conquista del cosmos. Lo leí deslumbrado y me interesó en particular el conflicto entre Brahe y Kepler, que me pareció totalmente dramático porque se trata de dos figuras completamente diferentes, a la vez que dos científicos opuestos: la ciencia experimental y la ciencia teórica. Los que tienen los datos y los que tienen la capacidad de interpretarlos no siempre son las mismas personas”.

La desobediencia de Marte tendrá temporada hasta el 1º de diciembre, de viernes a domingo, en Lucerna 64, colonia Juárez.