Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2019, p. a10

Madrid. Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, pidió una orden de alejamiento contra su hermano Aaron, tras asegurar que trató de matar a su mujer embarazada y a su hijo por nacer.

La orden de alejamiento, obtenida por TMZ, determina que Aaron tiene que estar a más de 30 metros de Nick, su esposa, hijos y otros miembros de la familia.

Al respecto Aaron escribió: Mi hermano tiene una orden de alejamiento contra mí. Cuídate, Nick, hemos acabado de por vida. No le he visto en cuatro años y no pretendo hacerlo .

Al explicar su decisión en un largo post, Nick, dijo: “Después de pensarlo cuidadosamente, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya reclamado que pidamos una orden de alejamiento contra Aaron.