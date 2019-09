Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2019, p. a16

En estos tiempos del boxeo los campeones administran su calendario de peleas para no desgastarse. Dos combates al año; tres a lo mucho. Pero Emanuel Vaquero Navarrete lo hizo al viejo estilo: defendió su título supergallo de la OMB dos veces en menos de un mes. Una locura y lo sabe.

La oferta era irrenunciable para un peleador mexicano en ascenso. La función para celebrar las fiestas patrias el 14 de septiembre en Las Vegas, escenario tradicional en el calendario del boxeo mundial. Navarrete había realizado apenas su segunda defensa del cetro el 17 de agosto en Los Ángeles, pero pensó que no podía dejar pasar esta oportunidad en el respaldo de la pelea del peso completo Tyson Fury. La visibilidad que era invaluable.

Me ofrecieron la función de fiestas patrias, en Las Vegas, no lo pensé dos veces , relata Navarrete; me sorprendí, claro, porque yo recién había peleado, pero, ¿la función del Día de la Independencia en Las Vegas? Todos soñamos estar ahí como peleadores: dije sí de inmediato .

No tuvo tiempo de reposo. Con la presión encima avisó a su equipo y retomaron el trabajo a contrarreloj. Navarrete sabía que pelear en fechas tan cercanas siempre implica un riesgo, pero después de hablar con su equipo decidieron asumir el reto