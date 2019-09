Los premios para el cine canadiense fueron los siguientes: el City of Toronto Award a la mejor opera prima del país fue para The Twentieth Century (El siglo 20), de Matthew Rankin, y el Canada Goose Award al mejor largometraje canadiense fue para Antigone, de Sophie Deraspe. Sale sobrando decir que no vi ninguna de las dos. Seré un invitado ingrato, pero el cine de los anfitriones suele ser anodino y de escaso interés.

El premio Netpac (Network for the Promotion of Asian Pacific Cinema) fue para 1982, del libanés Oualid Mouaness, otrora productor de documentales. Mientras los de Fipresci fueron para Murmur (Murmullo), de la canadiense Heather Young, y How to Build a Girl (Cómo construir una chica), de la británica Coky Giedroyc.

Puede concluirse que no fue un año especialmente memorable en la edición del TIFF. Que Guasón, de Todd Phillips, fuera la película más esperada lo dice todo. (El año pasado fue Roma, de Alfonso Cuarón, y el antepasado, La forma del agua, de Guillermo del Toro.) Como en toda selección de más de 200 títulos, no faltaron los petardos – El jilguero, de John Crowley; Judy, de Rupert Goold, y muchos otros –. Con los años, uno ha desarrollado cierto instinto y ha podido escoger entre lo mejorcito, que fue de una calidad meramente aceptable en promedio.

Los negocios marcharon con cierta cautela, que ya es la norma, siendo Netflix el enemigo a vencer en cuanto a compras –y también producción– de filmes de calidad. Ese es el futuro, aunque el prospecto incomode a muchos.

