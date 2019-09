Sobre el papel de las mujeres en la actualidad, Miranda sostuvo: Avanzamos con paso firme rumbo a la equidad. No estamos buscando un lugar, porque no creo en este sistema capitalista-neoliberalista hecho de jerarquías. Considero que debemos crear otra cosa, donde las mujeres seamos libres, no haya violencia, podamos desarrollarnos plenamente y, sobre todo, ser felices .

La compañía HHH, fundada por Ana Beatriz Martínez y Yanet Miranda, está formada sólo por mujeres. Nuestra intención es generar espacios donde difundamos y hagamos visible el trabajo que realizamos en diversas disciplinas.

Capitalismo gore: ballet neoliberal en 7 episodios tendrá funciones los martes y miércoles a las 20 horas en el teatro Benito Juárez, ubica-do en Villalongín 15, colonia Cuauh-témoc. La temporada comienza hoy y termina el 23 de octubre.